В столице началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Несогласованная «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями» началась в Новопушкинском сквере столицы 14 июля. Об этом сообщает «Новая газета».

По оценкам издания, на мероприятие пришли около 500 человек. Они требуют регистрации всех независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Организаторы говорили, что встречу с депутатами согласовывать не надо, однако власти с этим не соглашались.

На данный момент возле сквера был замечен один автозак. Полиция со стороны Тверской улицы выставила ограждения возле Новопушкинского сквера.

До выборов в Мосгордуму массово не допускают оппозиционеров. Накануне Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией Навального объявила из-за этого голодовку.