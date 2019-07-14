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Среда джаза с Давидом Голощекиным
17.07.2019 12:00
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Вспоминая Жоао Жильберто

Вспоминая Жоао Жильберто

6 июля 2019 года ушел из жизни бразильский эстрадный гитарист, певец и композитор, один из основоположников стиля босса-нова – Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira – Жоао Жильберто.

Давид Семенович Голощекин представляет Вашему вниманию один из альбомов музыканта, где очарование бразильских ритмов чудесным образом подчеркивает оркестровка Клауса Огермана.

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