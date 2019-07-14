Пока водитель грелся на солнце в Сочи, за его «Тойотой» за 6 млн присмотрели угонщики

Житель Мурманской области транзитом через Петербург добирался на юг. Обратная дорога ему предстоит без своего транспорта.

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 14 июля в полицию обратился 42-летний житель города Заполярный. Отдохнувший в Сочи вернулся в Петербург и не нашёл своей «Тойоты Лендкрузер 200».

Новенький внедорожник автолюбитель оставил на парковке у гостиницы «Россия» на площади Чернышевского 7 июля, сам же отправился на отдых. Сегодня мужчина прилетел в Пулково, около 4 утра приехал на парковку. «Тойоты» на месте не оказалось. Потерю отпускник оценил в 5,7 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.