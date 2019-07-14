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Власть
14.07.2019 13:54
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В ИКМО «Екатерингофский» провели ночь с полицейскими. Оппозиционеры жалуются в правоохранительные органы на нарушения

Полиции предстоит разобраться, нарушила ли закон избирательная комиссия (ИКМО) муниципалитета «Екатерингофский». Заявление о преступлении написал член избиркома с правом совещательного голоса Динар Идрисов вечером 13 июля — после того, как закончилось заседание, на котором было принято решение не допускать до выборов почти всех оппозиционных кандидатов

Присутствовавшие на заседании обнаружили, что ИКМО нарушила правила хранения избирательных документов. Бумаги, поданные двумя кандидатами, лежали на подоконнике вместо того, чтобы храниться в сейфе. Кроме того, кандидаты подозревают комиссию в подлоге. Среди документов, которые сдала экс-председатель петербургского штаба Алексея Навального Полина Костылева, обнаружилась незаверенная копия ее паспорта, в которой не хватило двух страниц — именно на этом основании кандидатке отказали в регистрации. Она утверждает, что копию подменили.

Ночью с 13 на 14 июля в избиркоме работали сотрудники полиции. Они осмотрели помещение и взяли с кандидатов письменные объяснения.

Это не первый случай, когда законность действий избиркома «Екатерингофского» ставится под сомнение. В четверг городская избирательная комиссия решила составить в отношении секретаря ИКМО Лидии Островской протокол об административном правонарушении: она отказалась принять у кандидатов от оппозиции документы, необходимые для того, чтобы назначить членов избиркома с правом совещательного голоса. Накануне в «Екатерингофском» приняли решение отказать в регистрации почти всем кандидатам в депутаты, выдвинутым партией «Яблоко» и поддержанным штабом сторонников оппозиционера Алексея Навального. 

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