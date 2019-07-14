Главного по охоте в Ленобласти обокрали. Остался только «драный старый уазик»

В Кировске воры обнесли квартиру начальника Управления охотничьего хозяйства правительства Ленобласти. Об этом 14 июля пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, в кировскую полицию главный охотинспектор региона Владимир Маслов обратился накануне, 13 июля. Из его квартиры в Кировске воры вынесли 1,3 млн рублей и ювелирные изделия.

Сам Маслов рассказал 47news, что, по его мнению, в квартире работали профессионалы. Вещей они не брали, интересовались только золотом и наличностью. Охотинспектор не думает, что злоумышленников удастся задержать.

«Не слышал, чтобы подобных ловили. Так что только жену успокаиваю. А что мне еще делать? Я госслужащий, сколько я зарабатываю, известно. Езжу на драном старом уазике. Больше брать у меня нечего», - заявил Маслов 47news.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» ч.4 ст. 158 УК РФ («кража в крупном размере»).