Петербуржец Роберт Шварцман стал серебряным призёром этапа «Формулы-3» в Сильверстоуне

Пилот российской программы SMP Racing Роберт Шварцман стал вторым в воскресной гонке четвертого этапа «Формулы 3», который состоялся 12-14 июля на автодроме Сильверстоун (Великобритания).

В квалификации в пятницу Роберт показал шестой результат. В субботней гонке Шварцман финишировал пятым. В воскресенье россиянин стартовал с четвертой позиции. В самом начале заезда он пропустил вперед одну машину, но во второй половине гонки приблизился к соперникам и начал атаковать. Роберту удалось пройти одного за другим трех пилотов и подняться на вторую позицию, на которой он и финишировал.

Шварцман также установил лучший круг в гонке и получил за это два дополнительных очка. В общем зачете чемпионата пилот SMP Racing сохраняет лидерство, на его счету 114 баллов.

«Гонка была насыщенной, – цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – Я старался ехать близко к соперникам, но поначалу у меня очень сильно заносило заднюю часть машины – думаю, перегрелись задние шины. Поэтому я немного отпустил первую четверку, чтобы вернуть резину в нормальное состояние. Когда это произошло и появился хороший баланс, я уже смог догнать группу впереди. У нас была честная борьба с Лундгором и Пике, я быстро прошел их, а спустя круг уже атаковал за вторую позицию. Дальше моей задачей было создание отрыва от остальных. И когда мое преимущество выросло до 2,5 секунд, я решил сконцентрироваться на быстром круге, чтобы получить два дополнительных очка. Конечно, хотелось бы выиграть сегодня, но я считаю, что в таких обстоятельствах мы проделали хорошую работу и набрали неплохие очки».

Пятый этап «Формулы 3» состоится 2-4 августа в Венгрии на автодроме Хунгароринг.