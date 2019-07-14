«В лучшем случае закопают». СМИ сообщают, что 20-летнюю москвичку насильно увезли в Чечню

Активистка Дарья Серенко рассказала о похищении родственниками 20-летней девушки, жившей с родителями в московской квартире. По ее словам, девушку (ее имя не называется) принуждали к замужеству, для чего планировали вывезти в Чечню. Она сбегала из дома в московский женский кризисный центр «Китеж», однако через несколько дней вернулась домой, пишет «Медиазона».

«Я жалею родителей и очень сильно боюсь за свою жизнь одновременно, – цитирует издание сообщение девушки правозащитникам из организации «Правовая инициатива». – Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу как величайший позор человечества, а в худшем — я все-таки выйду замуж».

По словам Дарьи Серенко, 12 июля жертва просила помощи — жаловалась на то, что ее накачивали различными препаратами, сообщила, что не дали покончить с собой. Девушка успела сообщить номер рейса, которым ее должны были вывезти в тот же день. Волонтеры успели обратиться в полицию — однако дело завершилось просто устным разговором с родителями. В аэропорту те к ней никого не подпустили, у силовиков оснований задерживать пассажиров не нашлось. При этом сотрудники кризисного центра, приехавшие в аэропорт, отметили, что девушка странно себя вела, была заторможенной, а волосы ей перекрасили в темный цвет.