«Бесхозный предмет» за шесть миллионов. Петербуржец забыл в метро сумку с накоплениями

Житель Петербурга рассказал о потере миллионов в подземке. Бесхозную сумку нашли, но денег в ней не оказалось.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, накануне около восьми вечера в службу «112» позвонил пассажир метро. Безработный петербуржец рассказал о потере сумки, в которой находились шесть миллионов рублей и документы. По словам горожанина, в 19.45 он вышел на станции «Площадь Александра Невского», ценный груз остался в вагоне электропоезда.

В 19.50 пассажиры заметили бесхоз на станции «Спасская». К 22.00 сумку вернули владельцу, но в ней ни нашлось ни денег, ни документов.

Ранее колец из белого золота с бриллиантом и жемчужиной лишилась адвокат. Дама засмотрелась на шоу о женских пороках и забыла сокровища стоимостью три миллиона рублей в туалете. А звезде сериалов на ТНТ Марии Шумаковой кольцо за 12 млн и «Ролекс» вернули. Похитителя драгоценностей подвёл пустой желудок, его застали, когда он собирался приобрести бургер.