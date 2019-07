«Ничего особенного, просто день на Марсе». NASA сфотографировало с орбиты аппарат, нашедший признаки жизни на красной планете

НАСА опубликовало в твиттер-аккаунте Марсианского разведывательного спутника кадр, запечатлевший другой аппарат американского агентства — марсоход Curiosity. На снимке, сделанном в высоком разрешении, автономная химическая лаборатория выглядит точкой посреди ландшафта. Сообщается, что кадр был снят еще 31 мая, когда марсоход бороздил просторы «Лесного залива» (Woodland Bay) в районе горы Шарпа (Эолида) и в кратере Гейл.

«Просто очередной день на Марсе», – подписали снимок в НАСА.

Just another day on Mars: Curiosity Rover at Woodland Bay



This image of the Curiosity rover was acquired on 31 May 2019, when the rover was examining a location called «Woodland Bay» within a clay-bearing area of Mount Sharp in Gale Crater.



