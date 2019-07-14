«Назло Обаме». СМИ пишут, что Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить своему предшественнику

Президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном в первую очередь для того, чтобы насолить своему предшественнику Бараку Обаме. Об этом 14 июля пишет Daily Mail со ссылкой на телеграмму уже бывшего посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока.

Документ, который оказался в распоряжении издания, был якобы отправлен в мае 2018 года. Дэррок называет выход из сделки «актом дипломатического вандализма». Трамп выходит из сделки «по личным причинам», поскольку она была согласована Обамой, уверен британский посол.

Отметим, в мае 2018-го Трамп подписал указ о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Сделку, которую заключил Обама, Трамп называл «худшей в истории Америки».

Напомним, Daily Mail с 6 июля начала публиковать телеграммы посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых тот называет Трампа «некомпетентным» и «небезопасным». Президент США после этого отказался иметь дело с дипломатом, тому пришлось уволиться. В Великобритании ищут человека, который причастен к утечке секретных документов.