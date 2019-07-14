Огненный таран «Хёндэ» в Песочном стал уголовным делом. Водитель был пьян

Предполагаемый виновник смертельной аварии в Песочном задержан. На таран остановившейся на светофоре «Хёндэ» водителя «Субару», по предварительной информации, толкнул алкоголь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ВМД по Петербургу и Ленобласти 14 июля, после огненного ДТП в Курортном районе возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, накануне ночью в Песочном 41-летний водитель «Субару Импреза» влетел в остановившийся на светофоре «Солярис». От удара «Хёнде» унесло в ограждение. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

По данным «Фонтанки», в крови у водителя «Субару» зафиксировали 1,2 промилле алкоголя, показатель соответствует лёгкой степени опьянения. Пассажир также был нетрезв, обоих мужчин с различными травмами госпитализировали.