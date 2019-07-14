«Веснушка» попросила помощи у ныряльщиков. Гигантский скат терпеливо ждал избавления от рыболовного крючка

Манта, или морской дьявол — самый крупный из скатов, не представляющий при этом опасности для человека, – обратился за помощью к австралийцам, занимавшимся снорклингом. Как рассказывают члены группы, животное раз за разом возвращалось к ним, что для такого типа существ нехарактерно, словно стремясь показать, что с ним что-то не так.

Местные жители уже хорошо знают этого ската — манта получила у них прозвище «Веснушка».

«Я часто сопровождаю занимающихся снорклингом в этой местности, и она словно узнала меня и доверилась, что я смогу ей помочь», – рассказывает подводный фотограф Джейк Уилтон, чьи слова цитирует The Sun.

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Он вспоминает, что манта подбиралась ближе и ближе и начала показывать свой глаз, в область которого впился рыболовный крюк. Если бы животное осталось плавать с этим крюком, это могло бы для него оказаться чреватым серьезными проблемами. Как рассказывает морской биолог Монти Холл, во время операции по спасению «Веснушка» оставалась на месте, пока Джейк раз за разом нырял, набирая воздуха, чтобы продолжить вытаскивать крюк.

«Манта абсолютно четко понимала, что происходит», – подчеркнул Холл.

По словам членов группы, после того, как крюк был в итоге извлечен, скат словно в благодарность оставался какое-то время рядом с ними.

Манты живут до 50 лет и могут вырастать до семи метров в ширину. Эти скаты не являются объектом целевого промысла, но в огромных количествах становятся неумышленными жертвами рыбаков. При этом популяция вида стремительно сокращается — в том числе из-за ухудшения экологических условий.