В Петербурге адвокат увидела аттракцион женских пороков и потеряла 3 млн рублей

Женский туалет стал местом обогащения в Петербурге. После бесцеремонной кражи сокровищ звезды телесериалов Марии Шумаковой статусной бижутерии лишилась адвокат. Белое золото с бриллиантом и жемчужиной ненадолго осталось без присмотра и теперь украшает чужие дамские пальчики.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 39-летняя адвокат. Вечер субботы она проводила в «Ленинград Центре» на улице Потемкинской, где давали шоу «Timeless». «Невиданный аттракцион женских пороков и добродетелей, с элементами цирка, музыкального театра и концерта гитары с оркестром», — сообщается в анонсе представления.

Дама рассказывает: вышла в туалет, у раковины сняла два кольца из белого золота, одно с бриллиантом, второе — с жемчужиной. Сюжет шоу манил зрительницу обратно в зал.

В месте с высокой концентрацией дам дорогое замечается молниеносно. Когда хозяйка вернулась, кольца уже исчезли. Потерю она оценила в три миллиона рублей.

Реклама



«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Напомним, накануне в Петербурге актриса Мария Шумакова рассталась со своей сумочкой во время съёмок телесериала ТНТ «Только смерть разлучит нас». В ней лежали часы «Ролекс» за 1 миллион 200 тысяч, iPhone X и кольцо с бриллиантом ценой в 12 миллионов. Драгоценности нашли в «Бургер Кинге», прихвативший их Никита Багайоко собирался расплачиваться за обед, но полицейские остановили процедуру.