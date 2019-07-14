Биг-мак показал реальную цену рубля: российскую валюту вновь признали самой недооцененной

Журнал The Economist опубликовал традиционный рейтинг мировых валют, подготовленный по «индексу биг-мака»: методика заключается в том, чтобы сравнить стоимость гамбургера в разных странах и соотнести с курсом денежных единиц.

Как сообщает 14 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, самой недооцененной валютой авторы последнего исследования назвали российский рубль: за бутерброд из фастфуда у нас берут по 130 рублей, то есть около 2 долларов, в то время как в США — 5,74 доллара.

Это не первый случай, когда рубль признают самым недооцененным — но полгода назад рейтинг был раскритикован российскими экспертами, указавшими на то, что взятая ими цена биг-мака (110 рублей) и те цены, что по факту указаны в ресторанах на местах, — различаются. Различие заметили и в нынешнем исследовании (сейчас за основу взяли 130 рублей) — но уже не такое фундаментальное, всего на 5 рублей.