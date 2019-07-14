В Тверской области упал дельталёт, погибли два человека

В результате падения дельталета в Тверской области погибли два человека. Об этом 14 июля сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как уточнили в МЧС, дельталет вылетел накануне из деревни Владышино и направлялся в село Горицы. О его пропаже стало известно ночью, в поисках принимали участие 72 человека и 23 единицы техники. В итоге обломки обнаружили у деревни Киселево около шести утра.

«На борту находились 2 жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – говорится в сообщении СК.

Отметим, дельталет — моторный летательный аппарат с гибким треугольным крылом, оснащённый шасси.