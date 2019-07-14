До выборов в Мосгордуму массово не допускают оппозицию. Любовь Соболь из ФБК объявила голодовку

При проверке подписей самовыдвиженцев Дмитрия Гудкова и юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли число недействительных подписей, не позволяющее им участвовать в выборах.

Как сообщает 14 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу кандидата, у Гудкова члены рабочей комиссии насчитали 18,4% недействительных подписей (при допустимом количестве брака в 10%). Любовь Соболь на своей странице в Facebook сообщила, что «у меня якобы нашли брак в 725 подписях избирателей жителей Арбата, Пресни, Хамовников, что составляет 15%».

«У меня нашли брака больше, чем у футболиста Булыкина, который реально никакие подписи в моем округе не собирал — мы же вели настоящую кампанию», – возмутилась она в видеообращении.

В ответ на действия комиссии Любовь Соболь объявила о начале голодовки.

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«Я уверена, что решение на мое снятие принято лично мэром Собяниным, который боится допустить меня на выборы 8 сентября», – заявила она, добавив, что претензии к ней заключались не в оформлении подписей, а в том, что большое их число было выполнено, якобы, одним лицом.

«При этом никаких методик расчета, никаких сравнений почерков, никаких объяснений и доказательств в этом липовом заключении нет», – заявила она, добавив, что, пока не вынесено техническое решение об отказе в регистрации (оно должно быть вынесено, по ее словам, спустя два дня), «нужно бороться дальше».

Бороться намерен и Дмитрий Гудков.

«Около трети из 1073 забракованных подписей – это необоснованные претензии к адресам сборщиков. Это отбивается точно, – написал он в Facebook. – 390 подписей – несоответствие с данными МВД и ГАС "Выборы". Этих людей мы найдём в ближайшее время. Уже найдены ошибки оцифровщиков ОИК при вводе».

«Мы всем позвоним, чьи подписи нужно будет подтвердить», – позднее сообщил он на своей странице, после чего люди начали оставлять комментарии, что им действительно стали приходить сообщения о том, что их подписи не засчитаны.

Среди других самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму недопустимое число брака нашли у кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина, Ильи Яшина, директора ФБК Ивана Жданова.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. Прием документов у кандидатов завершен.