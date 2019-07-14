Петербуржцы застряли в Бургасе. «Болгарские авиалинии» отменили рейсы из Пулково

После отдыха в Болгарии петербуржцы не могут вернуться домой. Томительное ожидание вылета самолёта в аэропорту Бургаса закончилось отменой рейса.

О задержке борта авиакомпании Bulgaria Air рассказали пассажиры в социальных сетях 14 июля. «Сперва рейс задержали на 4 часа, потом посадили в самолёт, в котором просидели ещё 2 часа. Самолёт с пассажирами на борту проходил техобслуживание, заправлялся. Самолёт был резервный, который долгое время стоял на земле», — написали пассажиры.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», рейс FB619 из Бургаса отменён, также не состоится и вылет рейса FB620 из Петербурга. В службе поддержки клиентов аэропорта Пулково отмену вылетов подтвердили и отметили, что ближайший рейс Bulgaria Air в Бургас по расписанию запланирован на 16 июля. Московский телефон авиакомпании не отвечает.

Пассажиры в социальных сетях также пожаловались на задержку самолёта из Симферополя авиакомпании «Россия». Рейс FV-5620 должен был отправиться в Петербург в 22.25 14 июля, но отпускникам пришлось ночь провести в аэропорту. Борт вылетел в 6.06.