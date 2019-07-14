В Великобритании ищут шпиона, который виновен в утечке писем посла страны в США. В них обижали Трампа

Утечка документов с критикой президента США Дональда Трампа связана не с хакерской атакой. В ней виновен человек с доступом к секретным файлам. Об этом 14 июля пишет The Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, полиция, MI-6 (Секретная разведывательная служба Великобритании) и МИД страны пришли к такому выводу после проведения расследования. Теперь к нему подключается Центр правительственной связи — подозреваемого будут искать с помощью прослушки телефонных записей и изучения электронной почты.

Напомним, 6 июля Daily Mail опубликовала телеграммы посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых тот называет Трампа «некомпетентным» и «небезопасным». Президент США после этого отказался иметь дело с дипломатом, тому пришлось уволиться.