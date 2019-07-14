Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе, один погиб

Полицейский в Хабаровске в служебное время сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом 14 июля сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Один из пешеходов скончался на месте, двое госпитализированы. Водитель был трезв, показало медицинское освидетельствование.

«По данному факту руководством УМВД России по Хабаровску назначено проведение служебной проверки. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в МВД.