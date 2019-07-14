СМИ: США в ближайшее время введут санкции против Турции из-за покупки российских С-400

США уже подготовили санкции против Турции из-за поставок стране российских систем ПВО С-400. Об этом в ночь на 14 июля сообщил Bloomberg.

Какие именно ограничения угрожают Турции, агентство не уточняет. Источники издания только рассказали, что американские власти выбирали из трех вариантов. Санкции теперь должен одобрить президент Дональд Трамп.

По данным Bloomberg, о введении ограничений объявят уже в конце ближайшей недели. 15 июля исполнится три года с попытки военного переворота в Турции, США хотят немного выждать, чтобы их действия не воспринимались как поддержка восстания.

Напомним, первые российские зенитно-ракетные комплексы С-400 прибыли в Турцию 12 июля.