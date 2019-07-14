СМИ: США в ближайшее время введут санкции против Турции из-за покупки российских С-400
США уже подготовили санкции против Турции из-за поставок стране российских систем ПВО С-400. Об этом в ночь на 14 июля сообщил Bloomberg.
Какие именно ограничения угрожают Турции, агентство не уточняет. Источники издания только рассказали, что американские власти выбирали из трех вариантов. Санкции теперь должен одобрить президент Дональд Трамп.
По данным Bloomberg, о введении ограничений объявят уже в конце ближайшей недели. 15 июля исполнится три года с попытки военного переворота в Турции, США хотят немного выждать, чтобы их действия не воспринимались как поддержка восстания.
Напомним, первые российские зенитно-ракетные комплексы С-400 прибыли в Турцию 12 июля.
Справка:
Российские комплексы С-400 могут поражать цели на высоте до 30 километров и в радиусе 400 километров. ЗРК может оснащаться ракетами различной дальности, тогда как американская система Patriot располагает лишь ракетами 100-километровой дальности. Желающие купить C-400 сталкивались с прессингом США, которые активно продвигают в мире свою систему Patriot. Самый хрестоматийный пример — это страна – член НАТО Турция, которая в 2017 году подписала соглашение на поставку C-400.
Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покрывает российский кредит. Однако США и другие члены НАТО выступили против покупки Анкарой российских ЗРК. Так, 22 мая США поставили Турции двухнедельный ультиматум. В Кремле посчитали такое поведение американской стороны «непозволительным». Другим примером давления США на покупателей C-400 может служить Китай, который стал первым зарубежным заказчиком российских систем.
В 2018-м Пекин получил ранее заказанные зенитные ракетные комплексы, после чего под санкции США попали департамент оборудования китайской армии и его глава Ли Шанфу. Еще один крупный заказчик — Индия — не испугался угроз американцев. В мае прошлого года Дели купил С-400 более чем на 5 млрд долларов. Среди возможных покупателей также называются Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет и Вьетнам.