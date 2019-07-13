В Невской акватории показали балет парусов, который завершился фейерверком

Разноцветными свечами зажглись паруса яхт вечером 13 июля в Невской акватории. Водный «балет», завершившийся фейерверком, подвёл черту под кульминационным днём Балтийской яхтенной недели. Небольшое шоу украсило вечер тех петербуржцев, которые проводили его в центре города.

Мероприятия Недели будут продолжаться до 17 июля — в программе свободные посещения парусников, день открытых дверей в парусной школе и заключительный день регаты. «Морская деревня» на пляже Петропавловской крепости в воскресенье, 14 июля, работает последний день.