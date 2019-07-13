«Сплин» выступает со струнным ансамблем в ЦПКиО

В петербургском ЦПКиО вечером 13 июля подходит к концу музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». Его завершает выступление главного хедлайнера — группы «Сплин». Концерт проходит в формате Unplugged (с минимумом электричества и звуковых эффектов), с коллективом выступает струнная группа, звучат, в том числе, не самые популярные песни и композиции с нового альбома. Среди исполненных хитов «со стажем» – «Мороз по коже», «Терпсихора», «Оркестр», «Остаёмся зимовать» и другие.

Среди других музыкантов, выступавших сегодня на Елагином острове, – 88-летняя кубинка Омара Портуондо, звезда Buena Vista Social Club, начинавшая выступать ещё до кубинской революции; балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский; Optimystica Orchestra и другие.