Под Петербургом горят бани на площади в 200 квадратных метров

«Муринские бани» загорелись около половины десятого вечера в субботу, 13 июля. Очевидцы публикуют фото и видеозаписи в соцсетях, дым видно из северных районов Петербурга.

Как сообщили 47news в ГУ МЧС по Ленобласти, огонь распространился на 200 квадратных метров. Возгорание тушат спасатели 94 и 147 частей, задействованы сотрудники из Петербурга. Всего на месте работают четыре единицы техники. В администрации «Муринских бань» подтвердили изданию информацию о пожаре, однако отказались говорить, был ли кто-то в здании.

Глава администрации Мурино Валерий Гаркавый сообщил 47news, что по предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.