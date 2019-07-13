Избирком МО «Екатерингофский» отказал почти всем. Лидер петербургского штаба Навального, жена Дацика и яблочники остались без регистрации

Избирательная комиссия муниципалитета «Екатерингофский» отказалась зарегистрировать кандидатом в депутаты Александра Шуршева, лидера петербургского штаба сторонников Алексея Навального. Такое решение избирком принял на заседании 13 июля.

Отказ в регистрации получили и другие выдвинутые в этом муниципалитете активисты, поддержанные штабом Навального и партией «Яблоко». Зарегистрироваться не удалось и супруге Рыжего Тарзана Вячеслава Дацика Виктории, которая выдвигалась в депутаты «Екатерингофского» от ЛДПР.

Причина — недостатки в оформлении документов, которые кандидаты подали при выдвижении. Отказ в регистрации кандидатов от «Яблока», например, объяснили тем, что они не уведомили комиссию о дате и времени партийной конференции об их выдвижении.

Избирком «Екатерингофского» за время нынешней муниципальной кампании успел спровоцировать несколько скандалов. Во время подачи документов многие кандидаты столкнулись здесь с искусственно созданными препятствиями: в один из дней всех, кто пришёл, эвакуировали под предлогом угрозы взрыва. А неделю назад полиции пришлось опечатать помещение комиссии: ее сотрудники в ответ на просьбу представителей кандидатов от оппозиции ознакомить их с документами просто ушли, оставив двери открытыми. Санкт-Петербургская избирательная комиссия уже обращала внимание на нарушения, которые допускает избирком «Екатерингофского»: в отношении секретаря комиссии составили протокол об административном правонарушении.

При этом нескольких кандидатов избирком все-таки зарегистрировал. Например, статус кандидата получила поддержанная штабом Навального Анастасия Хвысанова. По словам Александра Шуршева, пакет документов, которые подала в комиссию она, точь-в-точь копировал поданные им документы.