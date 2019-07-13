На Минеральной «Жигули» разбились о троллейбус. Столкновения не пережили двое

Вторая за субботу авария с «рогатым» общественным транспортом произошла в Калининском районе Петербурга. На этот раз догнавшие троллейбус не выжили.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 13 июля около 19:40 автомобиль ВАЗ 2107 под управлением 46-летнего водителя не разъехался с троллейбусом. По предварительной информации, он влетел в заднюю часть маршрута №43, притормозившего на красный сигнал светофора на Минеральной улице, 3.

Сидевший за рулём «Жигулей» мужчина не выжил. Также погибла женщина-пассажир, её данные устанавливают.

Днём на пересечении Невского и Суворовского после столкновения с троллейбусом в больницу угодил ребёнок. В «Горэлектротрансе» уточнили, что он на самокате переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода.