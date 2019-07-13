На Волге затонула яхта после столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»

Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» на Волге в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 02:15 13 июля, столкновение судов произошло в Мышкинском районе. Затонувшую яхту уже достали из воды, уточнили в МЧС. В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия изучает комиссия Ространснадзора.