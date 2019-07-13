Зеленский подобрался к Крыму. Украинский лидер побывал на границе с Россией

Контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом посетил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Во время визита Зеленский осмотрел условия на КПП, пообщался с пересекающими границу людьми. Президент Украины заявил, что власти намерены завершить полное обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до конца этого года. У КПП должны появиться автовокзалы и центры предоставления административных услуг.

Строительство обойдётся в 170 млн гривен, часть из них пока не предусмотрена в бюджете. Зеленский заявил, что поспособствует выделению необходимой суммы.

Ранее президенты России и Украины обсудили ряд вопросов по телефону. «По Крыму уже особо и говорить нечего», — сказал после этой беседы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.