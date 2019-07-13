В воинской части под Саратовом при перекачке топлива вспыхнула автоцистерна. Пострадали четверо

Четверо военнослужащих получили ожоги в результате пожара в одной из воинских частей в Саратовской области. В гарнизоне уверяют, что их жизни ничего не угрожает, СМИ пишут о критическом состоянии.

Как сообщили в командовании Саратовского гарнизона, 13 июля в одном из подразделений обеспечения Вооруженных сил при заправке автоцистерны топливом произошло возгорание. Распространиться огню не дали, пожар потушили силами штатных подразделений и расчётов МЧС.

«В результате происшествия получили травмы 4 военнослужащих, которые оперативно доставлены в медицинское учреждение», – цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

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Информация о состоянии пострадавших противоречива. Представители командования заявляют, что угрозы для жизни нет. Между тем, зампред областного правительства Роман Бусаргин говорит, что двое военнослужащих госпитализированы с 90% ожогами тела, ещё у одного обожжено 70%, у четвёртого — 40%. По информации издания «Вольск.ру», всех доставили в реанимацию, при этом у 26-летнего сержанта уцелевших участков тела якобы нет.

В пресс-службе Приволжской железной дороги уточнили, что цистерна с бензином загорелась около полудня на подъездных путях станции Сенная, которые не принадлежат РЖД. Отмечается, что график движения поездов случившееся не сбило, угрозы экологической безопасности нет.