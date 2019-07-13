«Давай, "Зенит"!» Эрнани по-русски попрощался с петербургским клубом

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Эрнани по-русски попрощался с клубом. 13 июля он поблагодарил в своем Twitter тех, с кем провел последние два с половиной года.

«Спасибо @zenit_spb , каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведённых вместе. Давай Зенит», – написал он (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

Спасибо @zenit_spb , каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведённых вместе.

Давай Зенит.

Благодарю за все. pic.twitter.com/XkjarpwnMu — HERNANI Jr. (@hernaniAZE) 13 июля 2019 г.

Напомним, Эрнани переходит в итальянскую «Парму» на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.