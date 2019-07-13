Анонимные минёры заставили петербуржцев ждать 7 часов. «Боинг» «России», наконец, покинул Кипр

Угроза взрыва на борту самолёта авиакомпании «Россия» не подтвердилась. После проверки службой безопасности «Боинг-747» вылетел из аэропорта Ларнаки, следует из данных сервиса flightradar24 13 июля.

В Петербург пассажиры прибудут с семичасовым опозданием. В Пулково самолёт ждут к 22.30.

Ранее анонимы сообщили в транспортное управление Кипра об угрозе взрыва на борту воздушного судна. Экипаж авиакомпании «Россия» принял решение о высадке пассажиров. Самолёт повторно отправили на проверку безопасности.