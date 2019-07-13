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13.07.2019 19:12
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Собрание детей. В Петербурге разогнали открытую рядом с отделом полиции мусульманскую молельню

Подпольную мусульманскую школу разогнали в Петербурге. Выходцы из исламских республик открыли ее под боком у полицейского отдела. Воспитанников можно было бы выдворить, но большинство оказались детьми.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, медресе располагалось в многокомнатной квартире на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта. За стеной жилого дома находится 2-й отдел полиции Адмиралтейского района.

Визит сотрудников Центра «Э» и оперативников службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ Петербурга и области состоялся два дня назад и пришелся не совсем кстати. Обитатели квартиры совершали намаз. Молитву гости остановили и по привычке попросили приготовить документы для ознакомления, но и это воззвание тоже выглядело не совсем уместным. Из 25 человек девятнадцать были детьми в возрасте от 4 до 12 лет. Преимущественно — граждане Таджикистана.

Нелегальное исламское учебное заведение, каким его считает полиция, работало больше года. Владелец квартиры сдал ее в аренду в июне 2018 года совладельцу автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию социально-культурных взаимоотношений «Северо-Запад» Сеймуру Агаеву.

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В медресе полицейские застали имама. 28-летний Куан Сватов имеет российское гражданство, его ближайший помощник 31-летний Турлан Миндакулов — таджикское. Интернациональную мозаику дополнил гражданин Турции. Его роль в деятельности медресе неизвестна.

Родителей 17 воспитанников исламской школы отыскать удалось. Детей им передали, попутно составив административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию. Два «беспризорных» ребенка отправлены в социальный приют «Транзит».

Имама Сватова и его зама Миндакулова подозревают в незаконном миссионерстве. На них составили протоколы по статье 5.26 КоАП, предусматривающей штраф до 50 тысяч рублей.


© Фонтанка.Ру

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