Мистер Трампутин защищает США. Нейросеть превратила Путина и Трампа в одного человека

Гибрид российского и американского лидеров представил 3D-художник Александр Курт, освоивший технологию Deepfake. Продукт цифровой фабрикации с узнаваемыми чертами Владимира Путина пугает налогами и отстаивает интересы США.

26-секундный ролик, в котором мистер Трампутин произносит обличительную речь о жестокости Евросоюза и обещает обложить налогами европейские машины, опубликован в Сети. 13 июля на него обратило внимание издание TJ. Художник сразу предупреждает, что скрещивание президентов — эксперимент, а не политическое заявление.

Мистер Трампутин появился благодаря программе DeepFaceLab, наделавшей немало шума, когда её начали использовать для превращения актёров и актрис порно в знаменитостей. Чтобы добиться реалистичности, нейросеть обучалась на одном наборе данных 240 тысяч раз. Финальных штрихов добавила обработка в Adobe After Effects. Результат вышел довольно правдоподобным: лицо гибрида меняет выражения и явных искажений на видео нет.