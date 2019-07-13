Без шавермы и кукурузы. Смольный снёс три незаконных летних кафе, две автолавки и лотки в центре Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против нелегальной торговли в центре Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 13 июля у Спаса-на-Крови демонтировали две автолавки с выпечкой, а также лотки со сладкой ватой и сувенирами, у арки Главного штаба — прилавки с сувенирами и смузи.

Также чиновники снесли три летних веранды — у ресторана «Маркет плейс» на Невском проспекте, а также у кафе с шавермой и пиццерии у метро «Чернышевская».

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У Московского вокзала демонтированы тумбы с туристической продукцией и стол с наушниками.

У незаконных торговцев изъяли оборудование и товар. Им грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.