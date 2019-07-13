Беднеем и тратим. Россияне «съедают» больше трети своих доходов

Почти сорок процентов доходов жителей России уходит на содержимое холодильников, и этот показатель продолжит расти. Аналитики объясняют траты не отказом от экономии, а ростом инфляции и обеднением населения.

Как пишет 13 июля РБК со ссылкой на данные опроса Сбербанка, во втором квартале 2019 года доля расходов на питание выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичный период 2018-го. На втором месте в списке трат идут платежи за коммунальные услуги (15,2%). Ещё 9,7% забирает одежда.

На здоровье уходит 6,6%, столько же на выплату процентов по кредитам, 5,7% остаётся на бытовые товары и 4,8% – на отдых и развлечения. При этом в прошлом году на все эти категории россияне тратили несколько больше. Неизменными остались только расходы на кредиты.

«Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», – делают неутешительный прогноз аналитики Сбербанка. Экономисты отметили, что такая тенденция является признаком обеднения населения.

По данным Росстата, сильнее инфляции в прошлом году дорожали сахар, яйца, капуста и некоторые крупы. Президент России Владимир Путин видит позитив в российской экономике: по его словам, рост продолжается 13 кварталов подряд, инфляция замедляется.