«Полиция в Брянске подсела на тверк». Девушку, оштрафованную за танец на Кургане Бессмертия, хотят наказать за реггетон у банка

Полиция не оставляет в покое танцовщицу из Брянска Алёну Червякову. Уже во второй раз ее пытаются оштрафовать за тверк, сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Полиция в Брянске подсела на тверк», – пишет Чиков в своем телеграм-канале. По его словам, полицейский прямо заявил адвокату Фёдору Сирошу, который представляет интересы Червяковой, что проводит проверку по каждому ее танцу.

«В интернете мы обнаружили видео, которое было опубликовано 05.07.2019, где она танцует с девочками, как указано в интернете, возле банка. Мы звонили ей и приглашали для дачи пояснения, выяснить с кем танцевала и где, чтобы понять, есть ли состав административного правонарушения. Она отказалась», – заявили в полиции.

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По данным защиты, в танце девушки полицейские усмотрели ч. 3 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). По этой статье ей грозит от 30 до 100 тысяч штрафа.

Ранее Советский суд Брянска уже штрафовал девушку на 30 тыс. рублей за видео танца реггетон у памятника «Курган Бессмертия». На это решение подана апелляция, которую должны рассмотреть 17 июля.