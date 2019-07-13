СКА и «Сочи» поменялись вратарями. В Петербург едет Налимов

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен вратарями. Южане получили права на Ивана Просветова, а в Петербург переезжает голкипер Иван Налимов.

Иван Налимов родился 12 марта 1994 года в Новокузнецке. В 2011 году Налимов был выбран СКА на драфте КХЛ под 12-м номером.

Выступал за «СКА-1946», «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард». Участник ЮЧМ-2012, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 года.

Напомним, в это межсезонье СКА покинул основной вратарь Игорь Шестеркин, перешедший в «Нью-Йорк Рейнджерс».