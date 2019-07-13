Умер петербургский поэт Виктор Соснора

В Петербурге на 84-м году жизни скончался поэт Виктор Соснора. Об этом в фейсбуке сообщил его ученик Василий Лурье 13 июля.

Состояние Сосноры стало резко ухудшаться накануне, его перевели в Мариинскую больницу. «Во второй половине ночи сделали операцию, прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой — и днем умер», — написал Лурье.

Виктор Соснора родился в Крыму в 1936 году. В шестилетнем возрасте пережил блокадную зиму Ленинграда 1941—1942 года, был вывезен из города по Дороге жизни. Первую книгу «Январский ливень» опубликовал в 1962 году. Также печатался в самиздате, попал в опалу, но был выпущен за границу по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза. Соснора читал лекции в Париже и США. Дружил с Лилей Брик, Николаем Асеевым.