Неуловимая сеть. Абоненты «Билайна» жалуются на проблемы со связью

Пользователи мобильного оператора «Билайн» столкнулись с перебоями связи в субботу, 13 июля. Трудности с коммуникацией испытали в первую очередь в Москве и Подмосковье.

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, связь начала сбоить с утра, к четырём часам волна жалоб достигла пика. Искать сеть приходилось в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и других городах.

Больше всего сообщений о неполадках приходило из Москвы и Подмосковья. Специалисты техподдержки заверили абонентов, что сбой устранят к 11 часам утра, но позже сдвинули срок на шесть вечера.

В пресс-службе «Фонтанке» опровергли массовый сбой. Как уточнили в компании, в субботу ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи в течение небольшого промежутка времени могли наблюдать только некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайского, Ступино и Серебряных прудов. Причиной стало короткое замыкание, которое вывело из строя несколько базовых станций.

«В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов, столкнувшихся с временными ограничениями, работают в полном объеме. Билайн приносит извинения клиентам за доставленные неудобства», – сообщили в компании, уточнив, что в Петербурге, по их данным, сбоев зафиксировано не было.