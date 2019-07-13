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Происшествия
13.07.2019 17:31
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Под самосвалом на Митрофаньевском шоссе погибла пассажирка «Ниссана», водитель госпитализирован

Массовую аварию устроил самосвал «Рено» в Московском районе Петербурга 13 июля. Крупногабаритный транспорт подмял четыре легковушки, один человек погиб.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 14.00 у 29-го дома на  Митрофаньевское шоссе 34-летний водитель самосвала «Рено» въехал в «Пежо», вылетел на встречку, зацепил «Ситроен», «Додж» и раздавил «Ниссан». 

От полученных травм на месте ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Ниссана», 52-летний водитель с травмами средней степени тяжести доставлен в больницу.

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