«Мичман Лермонтов» из Балтийска и бездомный «Адмирал Касатонов». Корабли военно-морского салона повеселили жителей Петербурга

Финальные дни Международного военно-морского салона разнообразили досуг петербуржцев и гостей города. Чтобы попасть на пришвартованные в гавани Морского вокзала корабли, приходится отстоять полуторачасовую очередь.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к вечеру субботы, 13 июля, погода передумала с холодом, позволив горожанам и туристам с комфортом осматривать представленные на МВМС-2019 корабли. Свободный доступ открыли даже на строящийся фрегат «Адмирал Касатонов», хотя изначально «Северная верфь» этого не планировала.

По наблюдениям «Фонтанки», очередь к «Касатонову» не самая многочисленная. Возможно, это связано с тем, что зрителей пускают только на кормовую вертолётную площадку. Из краткой экскурсии можно узнать, что фрегат на сегодняшний день является самым большим из построенных для ВМФ России. В современном флоте есть корабли и большего размера, но они строились ещё в советское время. «Адмирал Касатонов» был заложен в 2011 году для Черноморского флота, передача заказчику намечена на 2019-й. Постоянной базы приписки у него пока нет.

Ажиотаж у посетителей вызвали десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и малый ракетный корабль «Мытищи». Здесь самые внушительные очереди.

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Также гости салона удивлялись военно-морской топонимике и озадачивали моряков вопросами о названии кораблей: почему Рождественский Валерий, а не Роберт; почему Лермонтов — мичман; и какое отношение к флоту имеет город Мытищи.

«Это вам на корвете «Стойкий» объяснят», – отшучивались моряки.

Девятый международный военно-морской салон проходит в Ленэкспо с 10 по 14 июля. Прорывных технологий на выставке представлено не было. В гавани перед павильонами выставлены корабли ВМФ и пограничной службы. Суммирование их с маломерными катерами и резиновыми лодками позволяет организаторам говорить о 30 единицах.