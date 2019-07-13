Лось, который нарушает ПДД, отправил в больницу троих под Петербургом. Среди пострадавших есть подросток

После ДТП с лосем во Всеволожском районе Ленинградской области госпитализированы трое человек. Об этом 13 июля пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, авария произошла накануне, в пятницу, около 23.30. В районе деревни Хиттолово лось внезапно выбежал на дорогу, его сбила легковушка. В результате аварии пострадали двое взрослых и 14-летний подросток, которого, по предварительной информации, доставили в Токсовскую межрайонную больницу в удовлетворительном состоянии.

Выжило ли после ДТП животное, неизвестно. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.