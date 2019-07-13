Происшествия
У звезды «Сладкой жизни» Марии Шумаковой на съемках в Петербурге украли бриллиант за 12 млн. Задержан сын экс-министра МВД Мали
С утра 13 июля оперативники уголовного розыска бережно отсматривали все возможные видеокамеры от улицы Пионерской на Петроградской стороне и вплоть до Невского. Причина была чуть ли не репутационная: Петербург посетила популярная в мире телесериалов актриса Маша Шумакова, а с точки зрения обывателя — осталась без сокровищ. «Фонтанка» узнала подробности этой детективной драмы. К тому же в конце истории задержали редкого петербуржца.
По информации нашего издания, около половины одиннадцатого утра 13 июля актриса Мария Шумакова хватилась своей сумочки, что лежала в желтом «Мерседесе», выглядевшем как съемочный вагончик. Стоял он на улице Пионерской и ждал, когда закончат снимать очередную сцену для телесериала ТНТ «Только смерть разлучит нас».
По данным «Фонтанки», сумочка сама по себе была не простая, а бренда CELINE стоимостью тысяч в 15 рублей, но дело оказалось не в ней. Вернее, так: в ней лежали часы «Ролекс» за 1 миллион 200 тысяч, конечно, iPhone X и кольцо с бриллиантом ценой в 12 миллионов.
Отчасти, ничего удивительного. В мире телесериалов и светских новостей Мария Шумакова известна. Славу ей принес проект «Сладкая жизнь». В театре, между прочим, играла Настасью Филипповну по Достоевскому.
Меня очень тронуло, что многим из вас меня действительно не хватало. *** Недавно каталась на велосипеде в одном из европейских курортных городков. Красиво, живописно. Кручу педали, наслаждаюсь, сменяющимися пейзажами, к слову сказать без макияжа и в дурацком велосипедном шлеме. Миловидных женских лиц мало, а потому смотрят на меня, как на «Явление Христа народу».(Надеюсь ненароком не задела чьих-то чувств?) И вот, по возвращению иду по московской улице. Конец дня, усталые мужчина и женщины закончили работу. Спешат в метро, поскорее домой. Подключаю осознанность и замечаю: без преувеличения, каждая женщина от 15 до 108, как минимум миловидна. А каждая вторая настоящая красавица. В связи с тем, что уровень Красоты на численность населения зашкаливает, «русский глаз» точно привык к прекрасному. Где-нибудь в солнечной Баварии, например или холодной Англии, красота Русских женщин была бы неприлично заметна и поминутно замечена одобрительным взглядом, улыбкой, комплиментом. Безусловно, современная женщина не ждёт одобрения, она и без одобрения звезда??. Но обратная реакция противоположного пола не может не воодушевлять, в конце концов игры в «мужчина и женщина» никто не отменял. Глупо отрицать, что любому человеку приятно чувство себя привлекательной. И вот о чём я задумалась! Русские женщины, как бы это не было печально, счастья видят мало. Русские женщины часто терпят грубость, равнодушие и попросту забывают о своём безусловном совершенном женском начале. Подобное к подобному. Счастье Любит счастливых, как и любовь приходит и задерживается, там где она уже живет. Любовь к себе, не путать с эгоизмом-основа счастливой жизни. Мир внутри, всегда притягивает уважение и свет извне. Как часто мне задают один и тот же вопрос: Как полюбить себя? Кто я, чтобы давать советы? Я сама нахожусь в пути принятия своей истиной природы. Но одно я знаю наверняка. Путём сравнительного анализа: Русские женщины очень красивые! И как же я нам всем желаю, осознавать это ежеминутно. А вы осознаете свою красоту? P.S. P.S. Под «Русскими женщинами» я подразумеваю жительниц нашей необъятной страны.
Так, дежурившей в эти часы по ГУ МВД оперативной группе пришлось не ударять перед звездой в кражу лицом. Оперативники прошерстили видеокамеры, на которых нашли сначала образ жулика. Причем оригинальный. Насколько знает «Фонтанка», команда прошла примерно такая – ищем африканца. Вы не поверите, но отслеживать его стало чуть легче. А еще через пару часов его зафиксировали на Загородном проспекте.
Приехав примерно в тот же район дислокации, где злоумышленника схватила последняя камера, один из полицейских заглянул в «Бургер Кинг». Там он и наткнулся на парня, который, кстати, уже расплачивался кредитной картой за «Джуниор обед». «Минуточку», – сказал оперативник и выхватил кредитку. На ней сверкало имя актрисы Шумаковой. Полицейский, а мы знаем его имя – Максимов – расплылся в улыбке.
Задержанным оказался 26-летний Никита. Однако с фамилией Багайоко. Раньше он учился в Санкт-Петербургском государственном университете, но что-то пошло не так. Он уже дважды попадался за наркотики. Правда, с ноября прошлого года он является учредителем небольшой фирмы по отделке квартир, но, похоже, бизнес тоже не задался.
Но это еще не все. «Фонтанке» известно, что Никита – сын того Хамиду, который когда-то был министром МВД в центральноафриканской республике Мали, после остался в России, а в Петербурге работал сантехником. Сначала он был известен этим, потом пошли другие новости. В апреле 2015 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 9 годам за растление двух школьниц. Заметим и то, что само это дело не было очевидным. Тем не менее, Верховный суд оставил приговор в силе.
Что касается главного героя истории – бриллианта, то, по информации «Фонтанки», он уже должен быть на пальце Марии Шумаковой. Можно посоветовать коллегам из ТНТ включить историю в их новый телесериал.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.
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