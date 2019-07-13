У звезды «Сладкой жизни» Марии Шумаковой на съемках в Петербурге украли бриллиант за 12 млн. Задержан сын экс-министра МВД Мали

С утра 13 июля оперативники уголовного розыска бережно отсматривали все возможные видеокамеры от улицы Пионерской на Петроградской стороне и вплоть до Невского. Причина была чуть ли не репутационная: Петербург посетила популярная в мире телесериалов актриса Маша Шумакова, а с точки зрения обывателя — осталась без сокровищ. «Фонтанка» узнала подробности этой детективной драмы. К тому же в конце истории задержали редкого петербуржца.

По информации нашего издания, около половины одиннадцатого утра 13 июля актриса Мария Шумакова хватилась своей сумочки, что лежала в желтом «Мерседесе», выглядевшем как съемочный вагончик. Стоял он на улице Пионерской и ждал, когда закончат снимать очередную сцену для телесериала ТНТ «Только смерть разлучит нас».

По данным «Фонтанки», сумочка сама по себе была не простая, а бренда CELINE стоимостью тысяч в 15 рублей, но дело оказалось не в ней. Вернее, так: в ней лежали часы «Ролекс» за 1 миллион 200 тысяч, конечно, iPhone X и кольцо с бриллиантом ценой в 12 миллионов.

Отчасти, ничего удивительного. В мире телесериалов и светских новостей Мария Шумакова известна. Славу ей принес проект «Сладкая жизнь». В театре, между прочим, играла Настасью Филипповну по Достоевскому.

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Так, дежурившей в эти часы по ГУ МВД оперативной группе пришлось не ударять перед звездой в кражу лицом. Оперативники прошерстили видеокамеры, на которых нашли сначала образ жулика. Причем оригинальный. Насколько знает «Фонтанка», команда прошла примерно такая – ищем африканца. Вы не поверите, но отслеживать его стало чуть легче. А еще через пару часов его зафиксировали на Загородном проспекте.

Приехав примерно в тот же район дислокации, где злоумышленника схватила последняя камера, один из полицейских заглянул в «Бургер Кинг». Там он и наткнулся на парня, который, кстати, уже расплачивался кредитной картой за «Джуниор обед». «Минуточку», – сказал оперативник и выхватил кредитку. На ней сверкало имя актрисы Шумаковой. Полицейский, а мы знаем его имя – Максимов – расплылся в улыбке.









Задержанным оказался 26-летний Никита. Однако с фамилией Багайоко. Раньше он учился в Санкт-Петербургском государственном университете, но что-то пошло не так. Он уже дважды попадался за наркотики. Правда, с ноября прошлого года он является учредителем небольшой фирмы по отделке квартир, но, похоже, бизнес тоже не задался.

Но это еще не все. «Фонтанке» известно, что Никита – сын того Хамиду, который когда-то был министром МВД в центральноафриканской республике Мали, после остался в России, а в Петербурге работал сантехником. Сначала он был известен этим, потом пошли другие новости. В апреле 2015 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 9 годам за растление двух школьниц. Заметим и то, что само это дело не было очевидным. Тем не менее, Верховный суд оставил приговор в силе.

Что касается главного героя истории – бриллианта, то, по информации «Фонтанки», он уже должен быть на пальце Марии Шумаковой. Можно посоветовать коллегам из ТНТ включить историю в их новый телесериал.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.