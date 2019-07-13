«Старательский фарт» вышел боком одному из участников. Победителем турнира по промывке золота в Магадане заинтересовались в полиции

Победителя магаданского фестиваля по промывке золота «Старательский фарт» дисквалифицировали за жульничество. Об этом РБК 13 июля сообщили в правительстве региона, которое и выступило организатором мероприятия.

Суть конкурса проста: участники вымывают золото из обогащенного им грунта в лотке. Победителем становится тот, кто намоет больше всех драгметалла за 15 минут, главный приз составляет 1 млн рублей. Конкурс проходил уже в пятый раз. Выигравший участник поставил рекорд — он намыл 3,6 грамма золота.

«Однако эксперты обнаружили, что фракции золота различаются. Это значит, что часть золота была с другого месторождения. Миллион рублей достался врачу из поселка Дукат», — пояснили РБК в полиции.

В итоге приз достался врачу Сергею Палкину, который намыл 2,04 гр. золота. Местное издание «Колыма.ру» сообщает, что к несостоявшемуся победителю (его имя не называется) «возникли вопросы у правоохранительных органов».