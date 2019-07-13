Россия запустила в космос свой телескоп впервые за восемь лет. «Протон» со «Спектром-РГ» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. Об этом 13 июля сообщили в Роскосмосе, который ведет прямую трансляцию пуска.

#СпектрРГ: ПУСК! ?



С Байконура в 15:30 мск осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведена научная российская обсерватория «Спектр-РГ». Через 9 мин 43 сек состоится отделение головного блока от носителя.



Трансляция ? https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/Eb1Gevw87u — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.

Вскоре после старта от «Спектра» поочередно отделились три ступени носителя, после этого должен включиться маршевый двигатель, и телескоп отправится в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли, пишет «Интерфакс». Проработать аппарат должен 6,5 лет.

Реклама



#СпектрРГ: 583 секунды ? есть отделение орбитального блока (Спектр-РГ+ ДМ-03)



Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с двумя включениями маршевого двигателя.



?? Отделение аппарата запланировано в 17:30 мск pic.twitter.com/YKafUtr11L — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.

Отметим, запуск космической обсерватории дважды откладывался по различным причинам. В прошлый раз свой телескоп Россия в космос отправляла в 2011 году. Космический аппарат «Спектр-Р» проработал вместо запланированных пяти лет семь с половиной — до января 2019-го, когда с ним потеряли связь.

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») – российско-германский проект создания орбитальной астрофизической обсерватории. С ее помощью ученые рассчитывают изучить рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.