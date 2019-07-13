Петербуржцев высадили из самолёта на Кипре. Местным властям поступила анонимка о заложенной бомбе

Пассажиров авиакомпании «Россия» в Ларнаке попросили покинуть борт воздушного судна. Самолёт не смог вовремя вылететь в Петербург из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

О задержке рейса 5704 в социальных сетях рассказали пассажиры 13 июля. Намеченный на 11.25 вылет не состоялся. «Посадили в самолет 80 человек, через час выпустили, объяснив техническими сложностями аэропорта Ларнака. в 12.50 экипаж покинул борт», — написали отпускники.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия», в транспортное управление Кипра поступила анонимная информация об угрозе взрыва на борту воздушного судна. Экипаж принял решение о высадке пассажиров.

«В соответствии с правилами авиационной безопасности производится дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади. Рейс сможет вылететь после поведения данных процедур», — уточнил представитель перевозчика.