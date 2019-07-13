На пересечении с Невским проспектом ребёнка на самокате сбил троллейбус

Ребёнок оказался в больнице после столкновения с троллейбусом в центре Петербурга 13 июля. Он безрассудно выехал на проезжую часть на самокате и не успел затормозить.

Об аварии с участием юного владельца двухколёсного транспорта сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, около половины второго дня двигавшийся со стороны площади Восстания троллейбус сбил ребёнка на перекрёстке Невского и Суворовского.

По данным «Горэлектротранса», сбитым оказался скорее троллейбус. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, маршрут №16 ехал по выделенной полосе и совершал поворот, препятствий на пути не было. Ребёнок на самокате врезался в задний левый борт. Отмечается, что дорогу он переезжал вне зоны пешеходного перехода.

Столкновение не обошлось без травм. На предприятии уточнили, что, предположительно, мальчика забрали в больницу. Тяжесть повреждений уточняется. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка.