Петербуржцы показывают в соцсетях свои грибы. Роспотребнадзор предупреждает о скрытой угрозе

Грибы рекомендуется употреблять только абсолютно здоровым людям, считают в Роспотребнадзоре. Советы по безопасному поглощению шляпок и ножек ведомство опубликовало 13 июля.

Грибникам не рекомендуют для сбора даров природы использовать полиэтиленовые пакеты, скоропортящийся продукт лучше сразу перебрать и подвергнуть кулинарной обработке.

«Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта», — рассказали в Роспотребнадзоре.

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Грибной сезон под Петербургом стартовал пару недель назад. Горожане делятся в социальных сетях результатами тихой охоты. В корзины попадают лисички, белые, подберёзовики и подосиновики. Встречаются и выдающиеся экземпляры царских размеров. Места с грибными полянами охотниками не разглашаются.