Дожди не спешат покидать Петербург. В воскресенье будет тепло и мокро

Отметившаяся аномальными ливнями неделя в Петербурге завершится на мокрой ноте.

Как сообщает Северо-западный Гидрометцентр, в воскресенье, 14 июля, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла, ночью похолодает до +9.

Небольшие осадки синоптики обещают и в начале рабочей недели. Днём тёплая погода сохранится, а вот ночью в пригороды придёт осенняя прохлада, столбик термометра опустится до +6 градусов.