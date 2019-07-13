На Митрофаньевском шоссе легковушка влетела под самосвал. Очевидцы говорят о погибшей

Авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика произошла в Московском районе Петербурга 13 июля. По словам очевидцев, есть погибшая и пострадавшие.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, автомобили столкнулись на Митрофаньевском шоссе неподалёку от пересечения со Старообрядческой улицей незадолго до двух часов дня. Фото с места аварии выкладывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снимкам, одна из машин разбилась о самосвал в лобовом столкновении. Повреждения получили ещё две легковушки, снесён дорожный знак.

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«Мужчину-водителя положили в скорую, что с пассажиром — неизвестно, на него был основной удар. Мужчины хотели дернуть КАМАЗ, но врачи сказали: никого не трогать и не доставать. Страшная авария», – рассказывают подробности в комментариях. Другие свидетели уточняют, что в ДТП погибла женщина, ещё три человека пострадали.

Движение по Митрофаньевскому шоссе в сторону Кубинской улицы серьезно затруднено.