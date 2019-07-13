Бесшумный подводный «дирижабль» прокрался в Финский залив. Петербуржцы скоро смогут его увидеть

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877 прибыла в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде в День ВМФ. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО 13 июля.

Во время перехода с Северного флота на Балтику экипаж подводной лодки отработал ряд учебных мероприятий спасательного направления.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 являются одними из самых малошумных подводных кораблей. Корпус субмарин впервые в отечественном кораблестроении был выполнен в так называемой «дирижабельной» форме с удлинением, позволяющим значительно улучшить обтекаемость, и с минимумом технических забортных отверстий. Основное предназначение подобных подводных лодок – борьба с надводными кораблями и подводными лодками.

В настоящее время для участия в Главном военно-морском параде с Северного флота уже пришли 3 противодиверсионных катера и 4 судна обеспечения. Напомним, сегодня в небе над Северной столицей прошла репетиция парада военной морской авиации. Пролетевшие низко над зданиями вертолёты и самолёты засняли очевидцы. Напомним, парад пройдет в Петербурге 28 июля.